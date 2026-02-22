Осудивший СВО рэпер Markul получил гражданство РФ и теперь гребёт миллионы на концертах

Рэпер Markul, публично осудивший спецоперацию несколько лет назад, получил российское гражданство. По данным SHOT, Сейчас 32-летний Маркас Маркулис проживает в Европе, и в РФ приезжает для заработка на выступлениях.

Стать россияном Маркулис решил спустя два года после антироссийского выпада и отъезда в Лондон. Говоря о начале спецоперации, рэпер заявлял, что в его окружении «никогда не будет людей, которые могут оправдать то, что происходит». Однако уже в августе 2022 года Markul записал с Тосей Чайкиной трек «Стрелы».

Далее — скитания по Европе, чтобы отсидеться, и возвращение на российскую сцену. Уже в феврале 2024 года он стал гражданином РФ. Примечательно, что сам артист — латвиец, и в этой республике за красный паспорт принудительно лишают родного гражданства.

Известно, что Маркулис переехал из Лондона в Санкт-Петербург в 2017 году. Спустя несколько лет он выпустил с Эльдаром Джараховым «Я в моменте» — один из главных хитов лета 2021 года.

Ранее Земфира* временно отказалась от концертов из переехала из Парижа. Новым местом жительницы рокерши стал Лондон. По данным СМИ, певица не хочет выступать в странах бывшего СССР, так как боится депортации в РФ из-за активной проукраинской позиции.

