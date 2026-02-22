Земфира* приостановила выступления и уехала из Парижа

Земфира* временно отказалась от выступлений и переехала из Парижа. По данным Mash, новым местом жительства певицы стал Лондон, и с недавних пор она решила заняться очищением души от медийной жизни и сцены. Рамазанова* хочет заняться собой и решить личные дела.

Другая причина — невозможность петь перед соотечественниками в странах бывшего СССР: Рамазанова* боится, что её задержат и депортируют в Россию из-за слишком активной поддержки Украины. Таким образом, после прошлогоднего тура в графике Земфиры* нет ни одного концерта.

По словам источников из индустрии, певица сознательно отказалась от больших концертов и очень не любит корпоративы — артистке не нравится исполнять свои песни, когда вокруг гремят ложками, а подвыпившие гости приглашают её потанцевать.

Минимум за 150 тысяч евро певица готова нарушить табу. Правда, условия серьёзные: перелёт частным самолётом, практически невозможная аппаратура и как можно меньшей связей с РФ у заказчика. Земфира готова обсуждать мероприятие только, если он подпишет все бумаги минимум за полгода.

Ранее Земфира* погасила все задолженности по коммунальным услугам, в связи с чем исполнительное производство в её отношении было закрыто. В мае в ФССП поступило постановление о неоплате певицей, проживающей в ЕС, коммунальных платежей на сумму более 2,9 тысячи рублей, что стало причиной открытия исполнительного производства. Кроме того, певица активно избавляется от российского имущества. По данным Life.ru, она уже продала свой Mercedes C200.

