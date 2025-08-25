Мессенджер MAX
25 августа, 06:42

Певица Земфира* погасила долги в России

Певица Земфира* погасила долг за ЖКУ в РФ, исполнительное производство закрыто

Певица Земфира*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zemfiralive

Российская рок-исполнительница Земфиры* погасила долги по квитанциям за услуги ЖКХ, исполнительное производство в отношении неё уже закрыто. Это следует из судебных материалов.

В мае текущего года в ФССП поступило постановление от одного из мировых судей Москвы, в которых указывалось, что живущая в Европе певица не оплатила вовремя коммунальные платежи в размере более 2 900 рублей. На основании этих материалов на неё открыли исполнительное производство.

Ранее сообщалось, что Земфира* внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ей вменяется манипуляции с общественно значимой информацией и «отрицание российской агрессии».

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

