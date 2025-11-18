Россия и США
18 ноября, 05:23

Певица Земфира* продолжает избавляться от многомиллионного имущества в России

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zemfiraworld

Певица Земфира* продала свой Mercedes C200 4matic, которым владела более 9 лет, продолжая избавляться от имущества в России. По данным Telegram-канала SHOT, автомобиль, купленный в июле 2016 года, активно использовался до её отъезда из России в 2022 году.

Mercedes C200 4matic. Фото © SHOT

За это время на автомобиле накопилось 625 штрафов на сумму более 837 тысяч рублей. Последний исполнительница получила в 2022 году за неуплату парковки.

В начале ноября певица продала свой автомобиль. Перед этим машина прошла техобслуживание, включавшее замену масла в двигателе, фильтра и другие работы. До этого также менялся фильтр салона. Новый хозяин заплатил за «мерс» около 3,5 миллиона рублей.

Земфира* отказалась петь в Армении после «рекламы» от Пашиняна
Ранее Земфира* погасила все задолженности по коммунальным услугам, в связи с чем исполнительное производство в её отношении закрыто. В мае текущего года в ФССП поступило постановление мирового судьи Москвы о неоплате певицей, проживающей в Европе, коммунальных платежей на сумму более 2 900 рублей, что стало причиной открытия исполнительного производства.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

