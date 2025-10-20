Певица Земфира* отказалась приезжать с концертами в Армению, якобы испугавшись ареста. Об этом пишет Mash. Организовать выступление артистки хотела местная компания после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян «погрустил» в своём кабинете под песню Земфиры*. Видимо, кто-то предприимчивый решил заработать на этой волне, но просчитался.

Пашинян грустит в своём кабинете под Земфиру*. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Певице предложили провести городские концерты и корпоративы в Ереване. За выступление ей готовы были заплатить 20 миллионов рублей. Однако Земфира* наотрез отказалась, решив, что это переполнит чашу терпения российских правоохранителей и её арестуют. Артистка, судя по всему, посчитала, что с неё хватит и статуса иноагента, тем более что она запятнала свою репутацию критикой СВО.

Как сообщалось, в социальных сетях активно обсуждают необычное поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который продолжает публиковать вызывающие недоумение видеоролики. Недавно политик разместил в своём личном блоге меланхоличное видео, где он грустит в кабинете под композицию Земфиры* «Прости меня, моя любовь».

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.