«Лежим в огромной луже»: Пашинян показал, как грустит в своём кабинете под песню Земфиры*

В социальных сетях активно обсуждают необычное поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который продолжает публиковать вызывающие недоумение видеоролики. На этот раз политик разместил в своём личном блоге меланхоличное видео, где он грустит в кабинете под композицию Земфиры* «Прости меня, моя любовь».

«Доброе утро и хорошего дня всем вам», — таким лаконичным сообщением сопровождал публикацию Пашинян.

Пашинян грустит в своём кабинете. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Примечательно, что текст песни содержит строчки: «Я чувствую, тебе нужен свежий воздух. Лежим в огромной луже», — что может символизировать сложное психологическое состояние и непростую политическую позицию премьер-министра. Публикация появилась на фоне значимых политических событий — накануне в армянском парламенте для запуска процесса импичмента Пашиняна было собрано 34 голоса депутатов из 36 необходимых.

В социальных сетях давно обсуждают, что подобные эмоциональные проявления могут свидетельствовать о человеке, находящемся в состоянии хронического стресса, испытывающем неуверенность в себе, своих действиях и в завтрашнем дне. Наблюдатели отмечают, что такая модель поведения может отражать сложность текущей политической ситуации и внутреннее напряжение главы правительства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван находятся на пороге заключения мирного соглашения. Переговоры между сторонами планируется возобновить сразу после завершения климатической конференции ООН СОР29, проходящей в Баку.

