«Меня никто не любит»: Психолог увидела признаки депрессии на странных видео из соцсетей Пашиняна

Появившиеся в сети ролики с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вызвали бурное обсуждение в соцсетях. На кадрах политик выглядит растерянным и напряжённым — пользователи заподозрили, что он находится под действием препаратов. Однако психолог Марианна Абравитова считает, что наркотического опьянения у Пашиняна нет.

«То, что можно определить по этим двум роликам — наркотиков нет. У него достаточно чистый взгляд. У наркоманов, посмотрите, кстати, в глаза Зеленскому — вы там всё увидите. Можете сравнить их с глазами Пашиняна», — отметила эксперт в беседе с Life.ru.

Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

По словам Абравитовой, премьер-министр Армении выглядит человеком, находящимся в сильнейшем эмоциональном напряжении.

Все черты лица у него опущены вниз и зафиксированы — это говорит о жутком стрессе. Он не может ни расслабиться, ни успокоиться, постоянно находится в тревожном состоянии Марианна Абравитова психолог

Специалист также указала на возможные признаки депрессии и приём мягких антидепрессантов. «Это не те препараты, которые одурманивают, замедляют речь и движения. Он выглядит работоспособным, но при этом внутренне выжатым», — добавила она.

Собеседница Life.ru охарактеризовала Пашиняна как человека тревожного, неуверенного в себе и зависимого от внешней поддержки.

Он производит впечатление управляемого, ему, по всей видимости, нужно постоянное подтверждение от других, что он всё делает правильно. Даже в таких деталях, как одежда, видно отсутствие уверенности — выглядит как рядовой офисный работник, который идёт на работу без желания Марианна Абравитова психолог

По её мнению, видео демонстрируют человека, находящегося в хроническом стрессе, неуверенного в себе, своих действиях и завтрашнем дне.