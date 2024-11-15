Психолог объяснил кризисом среднего возраста решение Пашиняна стать похожим на Нетаньяху

Изменение внешности состоявшихся мужчин может быть вызвано несколькими факторами, в том числе кризисом среднего возраста. Для политиков узнаваемость играет большую роль, а обновления могут стать лёгким способом продвигать различные идеи и проекты. Так в беседе с Life.ru объяснил нововведения во внешности премьер-министра Армении Никола Пашиняна клинический психолог Ставислав Самбурский.

По словам специалиста, Пашинян удивил всех резким решением сбрить усы и стать похожим на израильского коллегу Биньямина Нетаньяху.

Наверное, он единственный из крупных государственных деятелей, кто настолько стремительно поменял свою внешность. Мало кто из видных деятелей готов к радикальным переменам. Посмотрите на Трампа, которого демократы постоянно критикуют за его неидеальную причёску. Но это его визитная карточка, и он гордо носит свою шевелюру. Политики почти никогда не меняют свой сформировавшийся образ. Если мы сравним фотографии Ангелы Меркель в начале её политической карьеры, то с удивлением поймём, что она почти не изменилась: те же жесты, та же фигура, тот же стиль одежды. Ставислав Самбурский Клинический психолог

В случае Пашиняна, ставшего двойником Нетаньяху, можно говорить, что кризис его захлестнул так, что разумное отношение к сформировавшемуся имиджу отошло на второй план, уверен Самбурский. Такие резкие перемены не свойственны бизнесменам или политикам, ведь партнёры могут оценить это как возникшие проблемы, которые пока неизвестны обществу.

Человек, который опирается на внешность как на актив, с помощью которого он получает узнаваемость, а как следствие — поддержку, решится на изменение внешности только если все проекты начинают лететь под откос, уверен наш собеседник.

«С психологической точки зрения, внешние изменения бизнесмена или чиновника могут быть сигналом о том, что человек не в состоянии справиться с проблемами, которые на него навалились, и изменения имиджа — это попытка взять под контроль хотя бы один аспект своей жизни», — добавил Самбурский.