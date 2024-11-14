Пашинян рискует навлечь гнев народа новым заявлением о «‎неправильной» генетике всех армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что коллективное бессознательное у его народа является по умолчанию «антигосударственным». О «‎неправильной» генетике земляков он поведал во время выступления в парламенте.

«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданными» , — утверждает политик.

Пашинян припомнил, что армянский народ на протяжении шести столетий скитался по чужим странам, а потому для психики армян является естественным стремление «избавиться от государства, даже если мы это государство создали». Премьер-министр гордо заявил, что теперь-то «создаётся настоящая Армения», которая будет иметь мало общего с мифической «исторической Арменией».