Пашинян рискует навлечь гнев народа новым заявлением о «неправильной» генетике всех армян
Пашинян обвинил народ Армении в «антигосударственном» подсознании
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что коллективное бессознательное у его народа является по умолчанию «антигосударственным». О «неправильной» генетике земляков он поведал во время выступления в парламенте.
«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданными», — утверждает политик.
Пашинян припомнил, что армянский народ на протяжении шести столетий скитался по чужим странам, а потому для психики армян является естественным стремление «избавиться от государства, даже если мы это государство создали». Премьер-министр гордо заявил, что теперь-то «создаётся настоящая Армения», которая будет иметь мало общего с мифической «исторической Арменией».
С такими заявлениями о собственном народе Пашинян вряд ли будет удивлён, если в Ереване вдруг вспыхнет очередной протест против его правления. В СВР отмечали, что армянский политик медленно и уверенно подталкивает страну в объятия Запада, что будет представлять собой, по сути, «национальное самоубийство». Начать он решил с малого, запретив гражданам даже дома на кухне называть армянский коньяк так, как они его называют уже сотни лет, поскольку Франция может обидеться, ведь это её слово. На фоне всего этого особенно интересно смотрятся слова Пашиняна о том, что Армения с каждым днём становится всё более независимым государством.
Life.ru