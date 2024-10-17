«Шаурма, причёска и серьга в ухе»: Пашинян назвал причины эмиграции из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался с армянскими эмигрантами в Европе и на заседании парламента перечислил причины их отъезда из республики. Среди них — нелюбовь к кебабу, серьга в ухе и нежелание служить в армии.

«Один эмигрировал из-за своей причёски, другой — из-за серёжки в ухе, третий не любит хаш, четвёртый — кебаб и так далее», — рассказал армянский премьер.

Пашинян добавил, что многие уехали из Армении не только из-за нехватки рабочих мест, но и из-за опасений, связанных со службой в армии. По его мнению, иммигрировавший в Европе армянин сейчас вряд ли бросит новое место ради жизни в родном селе под обстрелами. Мирное соглашение с Баку, напомнил Пашинян, ещё не подписано.