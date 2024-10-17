«Шаурма, причёска и серьга в ухе»: Пашинян назвал причины эмиграции из Армении
Пашинян назвал службу в армии и серёжку в ухе причинами эмиграции из Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался с армянскими эмигрантами в Европе и на заседании парламента перечислил причины их отъезда из республики. Среди них — нелюбовь к кебабу, серьга в ухе и нежелание служить в армии.
«Один эмигрировал из-за своей причёски, другой — из-за серёжки в ухе, третий не любит хаш, четвёртый — кебаб и так далее», — рассказал армянский премьер.
Пашинян добавил, что многие уехали из Армении не только из-за нехватки рабочих мест, но и из-за опасений, связанных со службой в армии. По его мнению, иммигрировавший в Европе армянин сейчас вряд ли бросит новое место ради жизни в родном селе под обстрелами. Мирное соглашение с Баку, напомнил Пашинян, ещё не подписано.
Ранее Ильхам Алиев и Никол Пашинян ответили на вопрос Life.ru, когда подпишут мирный договор. Президент Азербайджана утверждает, что это случится, когда всё будет согласовано. Армянский премьер же заявил, что «согласованного контента» для подписания уже хватает.
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