Пашинян сделал неожиданное заявление о России
Пашинян призвал учитывать российские интересы в транспортных проектах Закавказья
Армении следует учитывать российские интересы при реализации транспортных проектов в Закавказье, это касается и инициативы «Перекрёсток мира». Соответствующе заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«Транзитные пути по понятным причинам имеют для РФ существенное и экономическое, и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У Москвы может быть обеспокоенность», — сказал он, представляя региональный транспортный проект «Перекрёсток мира» на семинаре правящей партии «Гражданский договор».
Глава армянского кабмина также отметил, что несколько западных партнёров не хотят, чтобы транспортные потоки шли через территорию Ирана из-за их непростых отношений с Тегераном.
Подобное заявление Пашиняна звучит крайне неожиданно, ведь ещё недавно он держался курса на отдаление от Москвы в сторону Запада. В частности, Армения заморозила участие в ОДКБ. Параллельно Ереван вывел российских пограничников из столичного аэропорта Звартноц. Не исключено, что на позицию Пашиняна повлияла его недавняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Лидеры обсудили текущие вопросы с глазу на глаз, а также обговорили насущные вопросы в широком составе.
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