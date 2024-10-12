Пашинян сделал неожиданное заявление о России

Армении следует учитывать российские интересы при реализации транспортных проектов в Закавказье, это касается и инициативы «Перекрёсток мира». Соответствующе заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Транзитные пути по понятным причинам имеют для РФ существенное и экономическое, и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У Москвы может быть обеспокоенность», — сказал он, представляя региональный транспортный проект «Перекрёсток мира» на семинаре правящей партии «Гражданский договор».

Глава армянского кабмина также отметил, что несколько западных партнёров не хотят, чтобы транспортные потоки шли через территорию Ирана из-за их непростых отношений с Тегераном.