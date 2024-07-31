Пограничники из РФ официально завершили 32-летнюю службу в аэропорту Звартноц
Российские пограничники покинули аэропорт Звартноц в Ереване, в котором несли службу 32 года. Власти Армении решили, что теперь пограничный контроль будут вести местные специалисты.
Официальная церемония по передаче Армении ответственности за охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска "Звартноц". Видео © Youtube / NEWS AM
На официальной церемонии присутствовали начальник погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий, а также командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян. Они подписали протокол о передаче Еревану под охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска "Звартноц".
"За время вашей совместной службы с коллегами из погранвойск СНБ Армении вы передали им бесценный опыт, знания и умения, заложили надёжный фундамент для дальнейшего функционирования пограничного пункта на высоком уровне. Уважаемые товарищи, я благодарю вас за безупречную работу. Искренне вам признателен. Россия по праву гордится вами", — подчеркнул советник-посланник посольства РФ Максим Селезнёв.
Голубицкий поблагодарил российских пограничников за выполненную задачу, отметив, что те обеспечили безопасность Армении в воздушной гавани. Также генерал-лейтенант оценил работу администрации и всех службы аэропорта.
По словам Унаняна, 32-летний период совместной службы пограничников РФ и Армении является свидетельством тесного сотрудничества и непрерывной работы в деле обеспечения безопасности границ двух государств.
"На протяжении этих лет наша совместная служба внесла огромный вклад в обеспечение укрепления пограничной безопасности Республики Армения, благодаря нашему сотрудничеству были достигнуты значительные успехи в области пограничного контроля", — подчеркнул командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении.
Напомним, в марте Армения направила России официальное письмо, в котором потребовала отозвать пограничников ФСБ РФ из аэропорта Звартноц. Такой шаг Ереван объяснил тем, что службу там должны нести национальные пограничные войска. Политолог отметил, что данное решение Армении имеет символическое значение и связано с обострением двусторонних отношений.
Youtube / NEWS AM