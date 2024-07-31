Пограничники из РФ официально завершили 32-летнюю службу в аэропорту Звартноц

Российские пограничники покинули аэропорт Звартноц в Ереване, в котором несли службу 32 года. Власти Армении решили, что теперь пограничный контроль будут вести местные специалисты.

Официальная церемония по передаче Армении ответственности за охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска "Звартноц". Видео © Youtube / NEWS AM

На официальной церемонии присутствовали начальник погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий, а также командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян. Они подписали протокол о передаче Еревану под охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска "Звартноц".

"За время вашей совместной службы с коллегами из погранвойск СНБ Армении вы передали им бесценный опыт, знания и умения, заложили надёжный фундамент для дальнейшего функционирования пограничного пункта на высоком уровне. Уважаемые товарищи, я благодарю вас за безупречную работу. Искренне вам признателен. Россия по праву гордится вами", — подчеркнул советник-посланник посольства РФ Максим Селезнёв.

Голубицкий поблагодарил российских пограничников за выполненную задачу, отметив, что те обеспечили безопасность Армении в воздушной гавани. Также генерал-лейтенант оценил работу администрации и всех службы аэропорта.

По словам Унаняна, 32-летний период совместной службы пограничников РФ и Армении является свидетельством тесного сотрудничества и непрерывной работы в деле обеспечения безопасности границ двух государств.

"На протяжении этих лет наша совместная служба внесла огромный вклад в обеспечение укрепления пограничной безопасности Республики Армения, благодаря нашему сотрудничеству были достигнуты значительные успехи в области пограничного контроля", — подчеркнул командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении.