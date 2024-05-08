Песков призвал не преувеличивать трудности в отношениях России и Армении

Некоторые трудности в отношениях Москвы и Еревана действительно есть, однако преувеличивать их не стоит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу главы государства Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях РФ и Армении. Видео © Telegram / Зарубин

"Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определённые проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы", — сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину.