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8 мая, 20:20

Песков призвал не преувеличивать трудности в отношениях России и Армении

Глава государства Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Некоторые трудности в отношениях Москвы и Еревана действительно есть, однако преувеличивать их не стоит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу главы государства Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

Песков призвал не преувеличивать сложности в отношениях РФ и Армении. Видео © Telegram / Зарубин

"Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определённые проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы", — сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва преимущественно с позитивом смотрит на перспективы дальнейших отношений с Ереваном. Он заметил, что, несмотря на сложности, у лидеров "есть политическая воля это обсуждать".

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Напомним, что сегодня в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшнее заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. После него российский лидер провёл в Кремле переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. В рамках беседы стороны обсудили весь комплекс российско-армянских отношений. В частности, президент РФ обратил внимание на рекордный объём товарооборота России и Армении и назвал сотрудничество Москвы и Еревана в рамках ЕАЭС позитивным.

Оксана Попова
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