Путин оценил сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет позитивный характер для всех стран, входящих в объединение, в том числе для России и Армении. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в рамках встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле.

"У нас юбилейный саммит, исполнилось десятилетие ЕврАзЭС. За это время, мы сейчас только перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации", — подчеркнул глава государства.

В частности, российский лидер обратил внимание на рекордный объём товарооборота России и Армении. По информации президента, за прошлый год он значительно вырос, причём в значительной степени это связано с увеличением армянского экспорта.

На данный момент товарооборот Москвы и Еревана достиг более чем 7 млрд долларов. Как заметил президент России, такого объёма он ещё никогда не достигал.