Путин оценил сотрудничество России и Армении в рамках ЕАЭС
Путин назвал сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивным для всех стран "пятёрки"
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет позитивный характер для всех стран, входящих в объединение, в том числе для России и Армении. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в рамках встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле.
"У нас юбилейный саммит, исполнилось десятилетие ЕврАзЭС. За это время, мы сейчас только перед выходом в этот зал говорили, для всех наших стран, в том числе и для России, и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации", — подчеркнул глава государства.
В частности, российский лидер обратил внимание на рекордный объём товарооборота России и Армении. По информации президента, за прошлый год он значительно вырос, причём в значительной степени это связано с увеличением армянского экспорта.
На данный момент товарооборот Москвы и Еревана достиг более чем 7 млрд долларов. Как заметил президент России, такого объёма он ещё никогда не достигал.
Напомним, что сегодня в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба. Президент РФ Владимир Путин назвал сегодняшнее заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. Также глава государства выразил уверенность, что страны – члены объединения добьются значимых результатов, действуя и дальше сообща и слаженно.