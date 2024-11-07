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7 ноября, 10:31

Внешняя разведка России раскрыла план «национального самоубийства» Армении

СВР: США готовят Армению к «национальному самоубийству», отрывая её от России

Госдепартамент США намерен усилить давление на Армению, чтобы заставить её по-быстрее повернуться к Западу и выступить против России, однако следование по такому пути обернётся для Еревана «национальным самоубийством». Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР).

«В Вашингтоне считают важным усилить «направляющее воздействие» на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития», — сказано в заявлении.

Вашингтон собирается достигнуть своих целей в Армении, прибегая к проверенным методам, опробованным на Украине и в Молдавии. Связанные с Госдепом компании усилят свою работу по подготовке кадров для ключевых госорганов, также во властные структуры будут внедряться иностранные советники, которые смогут влиять на армянское правительство и принимаемые решения.

Кроме того, по данным разведки, американская сторона займётся активной пропагандой, нацеленной против сотрудничества Москвы и Еревана, в том числе против ОДКБ и ЕАЭС. Вашингтон сделает акцент и на якобы «притеснениях» армян в России. Всё это, по мнению Госдепа, должно сформировать антироссийское общество в Армении, ориентированное на «цивилизованный» Запад. В СВР подчеркнули, что США будут принуждать Ереван отказаться от своих национальных ценностей и традиций ради приобщения к западному сообществу.

«Таким образом, Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному самоубийству», — резбмировали в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что армянская делегация отказалась присоединяться к двум итоговым заявлениям по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось 7 октября в Москве.

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Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Татьяна Миссуми
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