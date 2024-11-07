Госдепартамент США намерен усилить давление на Армению, чтобы заставить её по-быстрее повернуться к Западу и выступить против России, однако следование по такому пути обернётся для Еревана «национальным самоубийством». Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР).

«В Вашингтоне считают важным усилить «направляющее воздействие» на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития», — сказано в заявлении.

Вашингтон собирается достигнуть своих целей в Армении, прибегая к проверенным методам, опробованным на Украине и в Молдавии. Связанные с Госдепом компании усилят свою работу по подготовке кадров для ключевых госорганов, также во властные структуры будут внедряться иностранные советники, которые смогут влиять на армянское правительство и принимаемые решения.

Кроме того, по данным разведки, американская сторона займётся активной пропагандой, нацеленной против сотрудничества Москвы и Еревана, в том числе против ОДКБ и ЕАЭС. Вашингтон сделает акцент и на якобы «притеснениях» армян в России. Всё это, по мнению Госдепа, должно сформировать антироссийское общество в Армении, ориентированное на «цивилизованный» Запад. В СВР подчеркнули, что США будут принуждать Ереван отказаться от своих национальных ценностей и традиций ради приобщения к западному сообществу.

«Таким образом, Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному самоубийству», — резбмировали в ведомстве.