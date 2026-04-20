Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 09:00

Жители Германии лидируют среди иностранцев, желающих получить гражданство России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Среди потенциальных переселенцев в Россию из стран дальнего зарубежья большинство составляют жители Германии — 61% заявителей, показало исследование Т—Ж, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru». По данным опроса Центрального агентства миграции, 6% респондентов планируют получить российское гражданство в ближайшее время, 7% заинтересованы в этом в обозримом будущем, а 23% уже оформили гражданство РФ или не отказывались от него.

Самый высокий интерес к получению российского паспорта проявляют в Германии и Прибалтике, где 24% опрошенных соотечественников рассматривают такую возможность. По данным Немецкого центра исследований интеграции и миграции, каждый пятый житель Германии рассматривает переезд в другую страну, а среди респондентов, ранее иммигрировавших из бывшего СССР, — почти каждый третий (31%).

Для сравнения, по мониторингу МВД России, в 2025 году заявки на участие в программе добровольного переселения подали 37 тысяч человек, а переехали в страну 26,7 тысячи (участники программы и члены их семей), при этом преобладают переселенцы из СНГ: из Казахстана (около 35%), Киргизии (почти 11%), Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана (более 9% из каждого государства).

Главный мотив для эмиграции из Германии — ожидание более высокого уровня жизни после переезда. В целом же финансовые причины назвали 48% выходцев из бывшего СССР, подчеркнули аналитики.

Ранее гражданин США Грегори Рассел, участвовавший в специальной военной операции, оформил российский паспорт. Интерес к службе у него возник практически сразу после начала СВО. Уже на следующий день он сделал татуировку с символом Z на подбородке и начал рассматривать возможность присоединения к российским подразделениям.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Германия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar