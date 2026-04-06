Оправдали доверие: В России оценили перспективы длительного безвизового режима с Китаем

Китай в дальнейшем начнёт продлевать безвизовый режим с Россией не на год, а на более длительные сроки — например, на три года. Такое мнение выразил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По его словам, Поднебесная всегда осторожно подходит к снятию визовых ограничений, чтобы туристы оставались туристами и не пытались переехать в КНР. Китай применяет ту же схему, что и со многими западными и азиатскими странами: сначала год безвиза с максимум 15 днями пребывания, затем — трёхлетнее соглашение и разрешённый месяц.

Россиянам уже сейчас можно находиться в Китае без визы до 30 дней. Пекин изначально установил для РФ менее строгие ограничения, поскольку здесь практически нет этнических китайцев, которые могли бы использовать безвиз для воссоединения с родственниками (в отличие от стран Европы, Азии или США). Экспатов в Китае около 800 тысяч человек — очень низкий показатель для страны с таким населением, подчеркнул Маслов в разговоре с URA.ru.

Эксперимент с отменой виз дал ожидаемый положительный эффект: вырос поток туристов в обе стороны и расширилась география поездок. Китайцы стали посещать не только Москву, Санкт-Петербург и Владивосток, но и Дагестан, Липецкую область, Воронеж. У россиян, помимо Пекина, Шанхая и Хайнаня, востребованы познавательные туры в даосские и буддийские центры, а также гастротуризм. КНР, по словам эксперта, оказалась достойной заменой выпавшим европейским направлениям — это разумно дорогая, но комфортная страна.

Кроме того, безвизовый режим активизировал малый и средний бизнес: представители таких компаний теперь не открывают годовые визы, а едут на общих условиях.