Китай согласен на продление безвиза для россиян ещё на год

Китай готов продлить безвизовый режим с Россией ещё на год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

«Партнёры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян ещё на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — говорится в заявлении ведомства.

По оценкам специалистов, китайские власти вряд ли согласятся на бессрочную отмену визового режима для россиян. Эксперты считают более вероятной практику регулярного продления договорённости на ограниченный срок.

Директор АНО «Евразийские молодёжные проекты» Николай Марченко отметил, что безвизовый режим требует повышенного контроля со стороны правоохранительных органов. По его словам, при расширении такого режима возникает риск роста нелегальной трудовой миграции, что становится дополнительной задачей для ведомств обеих стран.

Напомним, диппредставительство Китая в России выступило с инициативой о будущем безвизовых поездок между двумя странами. По словам главы дипмиссии, отмена визовых формальностей создала «очень много удобных условий» для граждан обеих держав. Он выразил надежду, что режим будет продлён «навсегда».