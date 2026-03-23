Лукашенко установил безвиз в Белоруссию для граждан 71 страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился временно отменить визовый режим для иностранцев из 71 государства, которые посетят международный форум искусств «Славянский базар». О соответствующем решении проинформировала его пресс-служба, уточняет агентство БелТА.

Въехать в страну без визы участники и гости фестиваля смогут с 4 по 31 июля. Основанием для пересечения границы станет билет — как в бумажном, так и в электронном виде — на концертные программы, которые пройдут в Летнем амфитеатре или концертном зале «Витебск».

Как сообщили в пресс-службе, распоряжение, подписанное президентом в связи с проведением XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (даты мероприятия — с 16 по 19 июля), содержит ряд льгот и преференций для устроителей и гостей фестиваля.