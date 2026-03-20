20 марта, 13:32

Лукашенко заявил, что Трамп предложил ему встретиться во Флориде

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что США передали ему предложение о проведении двусторонней встречи на высшем уровне. Инициатива исходит от американского лидера Дональда Трампа.

По словам Лукашенко, предложение поступило в ходе переговоров с делегацией США. Американские представители вышли с инициативой уже в третьем раунде контактов.

«В третий раунд они сказали: «Мы готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться — вплоть до того, что у него дома во Флориде — и обсудить, и договориться»», — рассказал Лукашенко журналистам.

Лукашенко предложил американцам «ещё один вариант» завершения войны в Иране
Ранее сегодня Лукашенко уже информировал о том, что американцы предложили заключить «большую сделку», обозначив свои подходы. Минск, в свою очередь, направил Вашингтону встречные предложения, которые сейчас прорабатываются. Детали возможных договоренностей и формат будущей встречи пока не разглашаются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
