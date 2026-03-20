Лукашенко предложил американцам «ещё один вариант» завершения войны в Иране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что предложил Соединённым Штатам свой вариант завершения войны в Иране. Его слова приводит государственное информагентство БелТА.

«Предложил им своё видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу... Я им предложил ещё один вариант», — сказал белорусский лидер.

Детали своего плана Лукашенко раскрывать не стал. Он также не уточнил, на каком уровне проходили переговоры и какая была реакция американской стороны.

Вчера спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул заявил, что мнение Александра Лукашенко представляет для Вашингтона особую ценность. По итогам переговоров, длившихся более трёх часов, он подчеркнул, что белорусский лидер даёт иную оценку событиям, чем западные партнёры. Коул пообещал донести всё обсуждавшееся до Вашингтона.