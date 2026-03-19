Эмиссар США пообещал передать Трампу мнение Лукашенко о конфликте с Ираном

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул заявил, что позиция белорусского лидера Александра Лукашенко представляет особую ценность для Вашингтона. Об этом он сообщил по итогам встречи. Переговоры продолжались более трёх часов. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также взгляды Минска на конфликт США с Ираном.

«Очень ценно всегда получать мнение президента Белоруссии, потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы может получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам всë, что мы обсуждали здесь сегодня Вашингтону», — цитирует Коула проект «Пул Первого».

Ранее Лукашенко публично заявлял, что США ведут военные действия против союзников Белоруссии. Президент подчеркнул, что его позиция по ситуации может быть важна для американской стороны.