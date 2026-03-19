«Вы воюете против наших друзей»: Лукашенко жёстко обратился к делегации США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ведут военные действия против союзников республики. Об этом он предупредил американскую делегацию на встрече в Минске.

Лукашенко предложил обсудить не только украинскую повестку, но и более широкий круг международных вопросов. Президент подчеркнул, что его позиция по ситуации может быть важна для американской стороны.

«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», — отметил он.

Напомним, 19 марта президент Белоруссии проводит в Минске встречу с делегацией США во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. В прошлый раз Александр Лукашенко принимал Джона Коула в Минске в декабре. По итогам этой встречи Вашингтон снял свои санкции с белорусского калия по прямому указанию Дональда Трампа.