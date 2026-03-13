Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика приобрела у Российской Федерации ракетный комплекс «Орешник». Глава государства подчеркнул, что данное решение стало результатом личной договоренности между лидерами двух стран.

«Спасибо [президенту России Владимиру] Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — рассказал Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, несмотря на наличие передового вооружения, официальный Минск не считает законными целями «украинские батареи под Киевом».

Политический деятель также прокомментировал возможные угрозы со стороны других государств. Он уточнил, что даже в случае нацеливания на республику иностранных ракетных установок, включая польские или немецкие, руководство страны не намерено наносить по ним удары.

«Орешник» — российский ракетный комплекс средней дальности (до 5500 км). Ракета гиперзвуковая, манёвренная, заявлена как необнаруживаемая и неперехватываемая существующими системами ПРО. Может нести как обычную, так и ядерную боеголовку (мощность до сотен килотонн). Разработана на основе технологий межконтинентальных ракет, но с укороченной дальностью.

Лукашенко неоднократно подчёркивал: размещение «Орешника» — это не агрессия, а ответ на милитаризацию НАТО и поставки оружия Украине. Само развёртывание российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии было воспринято Западом как значительный сигнал.