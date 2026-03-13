«Не лезьте, чтобы не бахнул»: Лукашенко напомнил забывчивым соседям об «Орешнике»

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с резким предостережением в адрес граничащих с республикой государств. Президент Беларуси призвал власти Украины, Польши, Литвы и Латвии отказаться от провокационных действий, напомнив об арсенале страны.

Политик подчеркнул, что Минск не планирует применять ракетные комплексы «Орешник» против соседних столиц. По его словам, подобная агрессия не входит в цели белорусского руководства, чьим приоритетом является обеспечение безопасности собственной территории.

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача», — заявил глава государства, чьи слова приводит БелТА.

Тем не менее, белорусский лидер четко обозначил условие, при котором оружие может быть задействовано.

«А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте», — добавил он, обращаясь к представителям вышеперечисленных стран.

В завершение своей речи президент призвал к мирному диалогу. Он предложил коллегам отказаться от конфронтации и «по-человечески решать вопросы».

Тем временем белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и стран Прибалтики пытается установить точные места боевого дежурства ракетного комплекса «Орешник». Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре 2025 года сообщил, что «Орешник» находится в стране и уже заступил на боевое дежурство. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что комплекс официально поставлен на дежурство в Белоруссии.