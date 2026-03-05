Белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и стран Прибалтики пытается установить точные места боевого дежурства ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ни польские, ни литовские, ни украинские разведслужбы, равно как и представители «беглой» оппозиции, не располагают подтверждённой информацией о конкретных точках дислокации комплекса на территории республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре 2025 года сообщил, что «Орешник» находится в стране и уже заступил на боевое дежурство. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что комплекс официально поставлен на дежурство в Белоруссии.

Источник агентства подчеркнул, что Минску и Москве удалось реализовать комплекс мер стратегической маскировки и ввести в заблуждение западные структуры относительно реального места размещения комплекса.

Ранее Life.ru писал, что Польша, Прибалтика и Украина вместе с белорусской оппозицией пытались сорвать размещение «Орешника» в республике. Ставка делалась на громкую информационную кампанию с расчётом вызвать эффект «эскалации» и давление на Минск и Москву. Организаторы рассчитывали сформировать негативную реакцию у западных союзников и повлиять на политические решения.