25 февраля, 10:56

На Запада испугались новой ракеты России, которая грозит последствиями похлеще «Орешника»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Российские учёные работают над созданием «неудержимой гиперзвуковой ракеты», которая будет ещё мощнее легендарного «Орешника» и в случае необходимости долетит до Лондона всего за восемь минут. Об этом пишет Daily Star.

Как утверждается в статье, речь идёт о ракете, которая будет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести, а значит сможет пробивать даже бункеры противника на глубине в 30 метров. Издание ссылается на заявления военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, рассказавшего журналистам о «сыне Орешника» — новом оружии, которое создаётся в РФ.

На Украине снова вздрогнули из-за ложного запуска «Орешника»
Ранее Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса считать российский ракетный комплекс «Орешник» легитимной целью. Таким образом, главарь киевского режима отреагировал на развёртывание данного вооружения на территории Белоруссии.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

