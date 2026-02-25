Российские учёные работают над созданием «неудержимой гиперзвуковой ракеты», которая будет ещё мощнее легендарного «Орешника» и в случае необходимости долетит до Лондона всего за восемь минут. Об этом пишет Daily Star.

Как утверждается в статье, речь идёт о ракете, которая будет нести восемь кинетических боеголовок вместо шести, а значит сможет пробивать даже бункеры противника на глубине в 30 метров. Издание ссылается на заявления военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, рассказавшего журналистам о «сыне Орешника» — новом оружии, которое создаётся в РФ.

Ранее Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса считать российский ракетный комплекс «Орешник» легитимной целью. Таким образом, главарь киевского режима отреагировал на развёртывание данного вооружения на территории Белоруссии.