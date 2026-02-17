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Опубликовано 17 февраля, 12:27

На Украине снова вздрогнули из-за ложного запуска «Орешника»

На Украине дали отбой тревоги после сообщений о якобы запуске «Орешника»

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

На Украине дали отбой воздушной тревоги после сообщений о якобы запуске российской ракеты «Орешник». Об этом сообщает издание «Страна».

«Отбой воздушной тревоги. Пуска «Орешника» не было», — говорится в сообщении.

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Российский оперативно-тактический ракетный комплекс нового поколения «Орешник» предназначен для высокоточного поражения стратегических наземных целей противника, таких как командные пункты и объекты инфраструктуры. Его ключевой особенностью является запуск ракет непосредственно из транспортно-пусковых контейнеров, что в сочетании с высокой мобильностью обеспечивает минимальное время подготовки к пуску и эффективность применения в условиях современной динамичной войны.

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Никита Никонов
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