На Украине снова вздрогнули из-за ложного запуска «Орешника»

На Украине дали отбой воздушной тревоги после сообщений о якобы запуске российской ракеты «Орешник». Об этом сообщает издание «Страна».

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс нового поколения «Орешник» предназначен для высокоточного поражения стратегических наземных целей противника, таких как командные пункты и объекты инфраструктуры. Его ключевой особенностью является запуск ракет непосредственно из транспортно-пусковых контейнеров, что в сочетании с высокой мобильностью обеспечивает минимальное время подготовки к пуску и эффективность применения в условиях современной динамичной войны.