Киевский режим испытывает постоянную тревогу из-за угрозы применения российской ракеты «Орешник». Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, это обнажает критические слабости украинской стороны.

Александр Меркурис сообщил, что в Киеве нарастают опасения о возможном ударе по правительственным зданиям. Он отметил слухи об отъезде западных дипломатов и низкую явку депутатов Рады.

«Это всё показывает чрезвычайную панику, которую навёл «Орешник» на Украину. В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность», — сказал аналитик.

Он добавил, что состояние постоянной тревоги делает украинскую военную инфраструктуру ещё более уязвимой. Меркурис считает, что стратегическое преимущество России может привести к серьёзным проблемам для Украины во время ожидаемого наступления, котороеивероятно уже в апреле. По его оценке, Украина вряд ли сможет ему противостоять.

Ранее на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу после сообщений о пуске ракеты с полигона Капустин Яр. Позднее украинская сторона признала, что фактического удара не произошло и ракета не входила в воздушное пространство страны. Независимый консультант Андрей Маркин допускал, что речь могла идти о плановых испытаниях новой баллистической ракеты. По его словам, характеристики изделия могут превосходить «Орешник» по дальности, скорости и точности. Эксперт утверждал, что боевого применения не было, а система предупреждения сработала на фоне сообщений о пуске. Он также указывал на возможную разработку модернизированной версии ракеты, которую неофициально называют «Орешник-2» или «Гранит».