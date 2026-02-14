ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 февраля, 13:00

Круче «Орешника»: Какая российская ракета переполошила всю Украину

Военный эксперт рассказал о возможной новой версии «Орешника» под названием «Гранит»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Масштабная воздушная тревога, объявленная на днях на всей территории Украины после сообщений о пуске с российского полигона Капустин Яр, оказалась ложной: ни попаданий, ни даже входа ракеты в воздушное пространство страны зафиксировано не было. В Киеве растерянно признали, что, скорее всего, имела место имитация пуска.

По словам независимого консультанта Андрея Маркина, речь может идти о тестовых испытаниях новой баллистической ракеты, превосходящей «Орешник» по дальности, скорости, точности и неуязвимости для средств ПРО. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало, однако сам факт того, что даже гипотетическая угроза привела украинскую систему оповещения в состояние предельного напряжения, говорит о многом.

В России нашли эффективный способ тотального истребления украинских «Фламинго»
В России нашли эффективный способ тотального истребления украинских «Фламинго»

Эксперт отметил, что боевого пуска по территории противника не было — ракета не пересекала границу, не была перехвачена и не упала. По его мнению, на проходили плановые испытания. Исходя из времени подлёта, траектории и активности средств наблюдения НАТО, можно предположить, что тестировалась не классическая версия «Орешника», а ещё более новое вооружение.

«Есть данные, что в России ведутся работы над модернизированной версией — неофициально её называют «Орешник-2» или «Гранит». Характеристики засекречены, но, судя по реакции Киева и НАТО, изделие серьёзное», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

«Мантия» из плазмы делает «Орешник» неуловимым для современных средств ПРО
«Мантия» из плазмы делает «Орешник» неуловимым для современных средств ПРО

Напомним, 12 февраля на Украине сообщили о запуске «Орешника», однако вскоре опровергли удар. В тот же день ВСУ повторно объявили об угрозе удара «Орешником» и снова опровергли.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • «Орешник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar