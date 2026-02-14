Круче «Орешника»: Какая российская ракета переполошила всю Украину

Масштабная воздушная тревога, объявленная на днях на всей территории Украины после сообщений о пуске с российского полигона Капустин Яр, оказалась ложной: ни попаданий, ни даже входа ракеты в воздушное пространство страны зафиксировано не было. В Киеве растерянно признали, что, скорее всего, имела место имитация пуска.

По словам независимого консультанта Андрея Маркина, речь может идти о тестовых испытаниях новой баллистической ракеты, превосходящей «Орешник» по дальности, скорости, точности и неуязвимости для средств ПРО. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало, однако сам факт того, что даже гипотетическая угроза привела украинскую систему оповещения в состояние предельного напряжения, говорит о многом.

Эксперт отметил, что боевого пуска по территории противника не было — ракета не пересекала границу, не была перехвачена и не упала. По его мнению, на проходили плановые испытания. Исходя из времени подлёта, траектории и активности средств наблюдения НАТО, можно предположить, что тестировалась не классическая версия «Орешника», а ещё более новое вооружение.

«Есть данные, что в России ведутся работы над модернизированной версией — неофициально её называют «Орешник-2» или «Гранит». Характеристики засекречены, но, судя по реакции Киева и НАТО, изделие серьёзное», — цитирует эксперта сайт MK.ru.