ВСУ активизировали применение ракет большой дальности «Фламинго» на фоне приближающихся переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном, полагает историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он обратил внимание, что тактика украинской стороны строится на комплексном использовании дронов-приманок и ударных средств.

«Ракета «Фламинго» очень дешёвая. Она имеет большую дальность до 3 тыс. км и боевую часть до 1 тонны. Высота полёта у неё достаточно высокая, что усложняет уничтожение таких ракет», — подчеркнул военный эксперт.

Российская система ПВО в целом справляется с этой задачей, однако ВСУ активно применяют ракеты, чтобы продемонстрировать западным спонсорам свою боеспособность и получить финансовую поддержку. Кроме того, на Украине идёт подготовка к возможным выборам, и власти заинтересованы в сохранении активной фазы конфликта. Тем не менее, Армия Россия может уничтожить «Фламинго».

«У нас есть два варианта. Первый — наиболее эффективный — попытаться найти завод, где собирают «Фламинго» и уничтожить его. Второе — это усиливать ПВО для того, чтобы отражать налёты этих ракет. Но первый вариант дешевле с точки зрения затрат и эффективнее», — заключил собеседник NEWS.ru.