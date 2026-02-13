ВСУ получают новые ракеты «Фламинго» под видом гуманитарных грузов, заявил военэксперт

Украина разработала крылатую ракету «Фламинго» на основе британской модели FP-5 компании Milanion Group. Как рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру», новинка повторяет характеристики прототипа: дальность полёта до 1000 километров и скорость 954 км/ч. Главная особенность — её можно ввозить на территорию Украины обычным гражданским транспортом, маскируя под гуманитарные грузы.

Ракета выполнена из композитных материалов, что затрудняет обнаружение на ранних этапах. Однако, по словам Леонкова, реактивный двигатель выдаёт её при запуске — современные российские комплексы ПВО успешно справляются с подобными целями. Британская компания ранее заявляла о возможности производить до 50 таких ракет ежемесяцно собственными силами.

Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ за сутки уничтожили более двухсот воздушных целей, включая пять распиаренных дальних ракет «Фламинго». По данным Минобороны РФ, также были сбиты шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.