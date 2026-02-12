Пять распиаренных «‎Фламинго» ВСУ сбиты на подлёте к целям

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили более двухсот воздушных целей, включая пять распиаренных дальних ракет «Фламинго». Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО от 12 февраля.

«Средствами ПВО сбиты 5 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 6 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 БПЛА самолётного типа», — отчитались в ведомстве.

Также в Министерстве обороны привели суммарные данные об уничтоженной технике ВСУ с начала проведения специальной военной операции. По официальной информации, уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, 113 737 дронов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 620 танков и других боевых бронированных машин, 1 664 боевые машины реактивных систем залпового огня. Также ВСУ лишились 33 234 орудий полевой артиллерии и миномётов, 54 176 единиц специальной военной автомобильной техники.