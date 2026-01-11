«Фламинго» из СССР: WSJ нашла советский «сюрприз» в чудо-оружии Зеленского

Украинская компания Fire Point вела разработку крылатой ракеты «Фламинго», предназначенной для нанесения ударов вглубь территории России, на основе советских технологий и комплектующих, оставшихся со времён СССР. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), журналист которого посетил секретный объект в центральной части Украины, где ведутся работы.

Разработка «чудо-оружия» ведётся с ограниченным бюджетом, и ракета не обладает сложными элементами малозаметности или комплексными системами наведения, свойственными западным образцам.

По информации издания, в процессе разработки компания Fire Point максимально экономила. В частности, реактивные двигатели были взяты с выведенных из эксплуатации старых советских самолётов. Технический директор компании Ирина Терех отметила стремление компании использовать все имеющиеся на Украине знания и добавила, что лично изучает руководства по созданию советских ракет, находящиеся в свободном доступе в интернете.

WSJ сообщает, что Fire Point консультирует 92-летний мужчина, участвовавший в советской ракетной программе. Дальность полёта «Фламинго», по заявлению компании, превышает дальность всех ракет западного производства, имеющихся у Киева, включая Storm Shadow. Характеристики ракеты, кроме дальности (3 тыс. км) и веса боевой части (1000–1150 кг), не раскрываются.