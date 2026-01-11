Британское Министерство обороны заказало разработку новейших баллистических ракет большой дальности, которые могут быть переданы Украине. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на документы ведомства.

«Великобритания намерена передать украинцам передовое оружие, в частности, мощные баллистические ракеты большой дальности. <…> Ракеты Nightfall (сумерки), оснащённые 200-килограммовыми боеголовками, способны запускаться быстро одна за другой и достигать даже Москвы», — сказано в тексте.

Ведомство уже обратилось к компаниям с заказом на срочное создание трёх опытных образцов за девять миллионов фунтов. Техзадание на ракету дальностью свыше 600 километров было выдано в августе прошлого года. Комплекс должен развёртываться за 15 минут, поражать цель за 10 минут после пуска и покидать позицию за 5 минут. Он обязан запускать минимум две ракеты залпом, работать круглосуточно и быть устойчивым к радиоэлектронному подавлению. На создание пяти установок для испытаний отводилось 9–12 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании назвали ошибкой борьбу Украины с русским языком. По мнению The Spectator, решение Киева вывести русский язык из-под защиты Европейской хартии затрагивает интересы огромной части населения и «разделяет страну в условиях войны».