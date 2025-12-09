Журнал The Spectator опубликовал материал под заголовком «Война Украины с русским языком — ошибка», в котором рассматриваются последствия ужесточения языковой политики в стране. Автором статьи выступила преподаватель Королевского колледжа Лондона Анастасия Пилявская, которая в данный момент проживает в Одессе.

Автор материала подчеркнула, что решение Киева вывести русский язык из-под защиты Европейской хартии затрагивает интересы огромной части населения и «разделяет страну в условиях войны». По её словам, в украинском обществе нарастает «противостояние между шумной кликой радикалов и большинством граждан», для которых язык остаётся обычным средством общения.

При этом заявления бывшего языкового омбудсмена Тараса Кременя о якобы полном отказе населения от русского языка не соответствуют действительности, так как в стране происходит последовательное усиление контроля в языковом вопросе. Также в статье упоминается, что даже во время конфликта многие украинские военные, жители крупных городов и часть медиа продолжают говорить по-русски, а попытки принудительной языковой политики лишь усиливают отчуждение.

Она отметила, что русскоязычные украинцы стали одними из главных жертв конфликта — от Херсона и Мариуполя до военных на передовой. В Одессе, по словам профессора, люди уже говорят о «внутренней эмиграции» и «чувстве предательства», вызванном ужесточением языковой линии в Киеве. Также в материале вспомнили, что при вступлении в должность президента Украины Владимир Зеленский сам выступал за объединение страны и обращался к жителям Донбасса на русском языке. Сегодня же политика его правительства «ведёт к обратному результату».

Напомним, ранее стало известно, что на Украине исключили русский из списка языков, подлежащих защите — такое решение приняла Верховная рада во втором и окончательном чтении. Из списка подлежащих защите языков изъяли русский и молдавский языки. «За» проголосовали 264 депутата, 1 — «против».