Верховная рада Украины окончательно лишила русский язык правовой защиты в рамках Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Соответствующий законопроект был принят в ходе заседания парламента, о чём в социальной сети сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

По словам парламентария, документ был поддержан 264 голосами и предусматривает исключение из перечня охраняемых языков не только русского, но и молдавского. Одновременно действие закона о защите языков было распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки, а также идиш.

«Русский язык на Украине больше не защищён Европейской хартией языков. Только что Верховная Рада 264 голосами приняла целый законопроект, который одобрил правильный перевод устава и снял из закона о ратификации русский и молдавский язык», — заявил нардеп.

Ранее сообщалось, что во Львове был поднят необычный вопрос о фонетическом звучании кошачьего мяуканья. Там настаивают, что украинские коты должны произносить звук «Няв», а не «Мяу», поскольку последний вариант он считает результатом влияния русской языковой традиции. В будущем могут появиться специальные «кото-языковые уполномоченные» и отдельные нормативные акты, регулирующие содержание животных, издающих различные звуки.