Во Львове подняли вопрос о том, как должны мяукать коты. Этим вопросом задался публицист Илько Лемко в своей колонке для украинского издания «Захид».

Лемко раскритиковал рекламный слоган «Первое слово моего кота — Мяу!» и заявил, что украинские коты должны говорить «Няв», а не «Мяу», называя использование привычного звука «влиянием русской традиции».

Нардеп Рады Максим Бужанский поддержал тему, добавив, что в будущем могут появиться «кото-языковые уполномоченные» и особые правила для владельцев нявкающих и мяукающих животных.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют исключить русский из перечня языков, подлежащих защите. По мнению авторов документа, этот язык, как самый распространённый среди нацменьшинств, в перспективе может вытеснить украинский из сферы публичного общения.