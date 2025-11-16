Россия и США
16 ноября, 11:51

На Украине пожаловались на мяукающих по-русски котов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borkin Vadim

Во Львове подняли вопрос о том, как должны мяукать коты. Этим вопросом задался публицист Илько Лемко в своей колонке для украинского издания «Захид».

Лемко раскритиковал рекламный слоган «Первое слово моего кота — Мяу!» и заявил, что украинские коты должны говорить «Няв», а не «Мяу», называя использование привычного звука «влиянием русской традиции».

Нардеп Рады Максим Бужанский поддержал тему, добавив, что в будущем могут появиться «кото-языковые уполномоченные» и особые правила для владельцев нявкающих и мяукающих животных.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют исключить русский из перечня языков, подлежащих защите. По мнению авторов документа, этот язык, как самый распространённый среди нацменьшинств, в перспективе может вытеснить украинский из сферы публичного общения.

