Мобилизованный на Украине фермер застрелил сослуживцев из-за травили за русский язык
Мобилизованный фермер из Украины застрелил трёх бойцов нацбата ВСУ. Причиной, как передаёт Mash, стали систематические издевательства и физическое насилие, которым он подвергался со стороны сослуживцев из-за того, что говорил по-русски.
В начале ноября текущего года мужчина был мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК). Вскоре его направили на передовую. Находясь на позициях, он подвергался издевательствам со стороны старших по званию. В результате, не выдержав давления, мужчина взял оружие и открыл огонь по троим сослуживцам, после чего сдался в плен российским военным.
Ранее украинский военный рассказал, как солдат наказывали в ВСУ за русский язык. По словам перешедшего на российскую сторону бойца, насильно мобилизованных содержат в земляных ямах размером 6×6 метров при глубине около 4 метров, а также применяют предупредительные выстрелы для устрашения.
