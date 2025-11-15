Мобилизованный на Украине фермер застрелил сослуживцев из-за травили за русский язык

Ранее украинский военный рассказал, как солдат наказывали в ВСУ за русский язык. По словам перешедшего на российскую сторону бойца, насильно мобилизованных содержат в земляных ямах размером 6×6 метров при глубине около 4 метров, а также применяют предупредительные выстрелы для устрашения.