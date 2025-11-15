Издевались и расстреливали: Боевики ВСУ убили минимум 36 мирных жителей Купянска
Минимум 36 мирных жителей Купянска Харьковской области убиты бойцами ВСУ. По данным SHOT, в числе погибших оказались и люди, привезённые из соседних деревень.
Согласно данным Telegram-канала, в ходе отступления ВСУ на территории Купянского района были зафиксированы случаи мародёрства и гибели мирных жителей. У погибших обнаружены огнестрельные ранения в области грудной клетки, а также травмы, предположительно от минно-взрывных устройств, возможно, гранат.
Ранее Life.ru публиковал момент, как дрон ВСУ убил двух дедушек с белым флагом под Купянском, которые пытались пройти к позициям ВС России. Кроме того, одну из пенсионерок нелюди взорвали во время молитвы, когда она крестилась, стоя на коленях.
