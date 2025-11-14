Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 14:06

«Машина апокалипсиса» ВСУ сгорела под Купянском после удара Армии России

Обложка © Getty Images / Andre Luis Alves/Anadolu Agency

Под Купянском в Харьковской области российские военные уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator, который на Западе называют «машиной апокалипсиса». Об этом сообщило Министерство обороны России в своей еженедельной сводке.

Применение этой техники украинской стороной оказалось безуспешным. Бойцы группировки «Запад» ликвидировали броневик, а также подбили самоходную артиллерийскую установку Paladin. О судьбе экипажа «Сенатора» ничего не сообщается.

Броневики Senator известны своей скоростью до 110 км/ч и способны перевозить до восьми тяжеловооружённых бойцов. Их броня защищает от пуль калибра 7,62 мм. Один из вариантов использования таких машин — безопасная транспортировка высокопоставленных лиц. Был ли в уничтоженной машине кто-то из высших офицеров ВСУ, остаётся неизвестным.

Бронеавтомобили Senator производит канадская компания Roshel. Они позиционируются как машины для разведки, патрулирования и перевозки личного состава, а их броня соответствует стандартам защиты от лёгкого стрелкового оружия.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

