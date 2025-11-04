Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 14:40

Вражеский дрон ВСУ беспощадно поразил стоявшую на коленях бабушку из Купянска во время молитвы

Вражеский дрон беспощадно поразил молившуюся жительницу Купянска. Обложка © Telegram / Мир сегодня с «Юрий Подоляка»

В Харьковской области украинский беспилотник смертельно поразил мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск. Видео публикует военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Вражеский дрон беспощадно поразил молившуюся жительницу Купянска. Видео © Telegram / Мир сегодня с «Юрий Подоляка»

На кадрах видно, как женщина стоит на дороге и молится. В нескольких метрах от неё находится дрон, который через секунды врезается в неё и взрывается. Трагедия произошла во время движения пенсионерки из Купянска в сторону Харькова.

Украинские боевики массово сдаются в плен в районе Купянска
Ранее под Купянском Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Украинские боевики направили беспилотники прямо на беззащитных людей: первый FPV-дрон поразил мужчину, который шёл с собакой, а второй — пожилого мужчину. Перед смертью дедушка несколько раз крестился.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
