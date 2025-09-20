В украинской армии применяют физические наказания за использование русского языка, сообщил бывший военнослужащий ВСУ. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Мы разговаривали (на украинском языке. — Прим. Life.ru) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й «Скале» за русский язык нас бросали в яму и били», — сообщил он.

По словам перешедшего на российскую сторону бойца, командиры ВСУ жёстко наказывают подчинённых за русскую речь. Насильно мобилизованных содержат в земляных ямах размером 6×6 метров при глубине около 4 метров, а также применяют предупредительные выстрелы для устрашения.

Три четверти личного состава ВСУ составляют насильно мобилизованные граждане, не желающие воевать за киевский режим. Сейчас военный участвует в боевых действиях в составе Добровольческого отряда имени Александра Матросова, сформированного из перешедших на российскую сторону бывших военнослужащих ВСУ.