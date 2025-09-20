Украинский военный рассказал, как солдат наказывали в ВСУ за русский язык
Бывший военный ВСУ, рассказал, что солдат подвергали насилию за русский язык
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camer
В украинской армии применяют физические наказания за использование русского языка, сообщил бывший военнослужащий ВСУ. Об этом передаёт РИА «Новости».
«Мы разговаривали (на украинском языке. — Прим. Life.ru) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й «Скале» за русский язык нас бросали в яму и били», — сообщил он.
По словам перешедшего на российскую сторону бойца, командиры ВСУ жёстко наказывают подчинённых за русскую речь. Насильно мобилизованных содержат в земляных ямах размером 6×6 метров при глубине около 4 метров, а также применяют предупредительные выстрелы для устрашения.
Три четверти личного состава ВСУ составляют насильно мобилизованные граждане, не желающие воевать за киевский режим. Сейчас военный участвует в боевых действиях в составе Добровольческого отряда имени Александра Матросова, сформированного из перешедших на российскую сторону бывших военнослужащих ВСУ.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация создаёт все условия для безопасного перехода украинских военнослужащих, которые осознали бессмысленность борьбы против России. Сообщения о том, что военнослужащие ВСУ узнают через социальные сети о возможности перейти на сторону Российской армии, подтверждают, что наша страна ведёт освободительную операцию и готова принять всех, кто желает сложить оружие.