Бывший наёмник Флачек призвал поляков не воевать на стороне ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Перешедший на сторону России бывший польский наёмник Кшиштоф Флачек призвал соотечественников не воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА «Новости».
«Нет, это неправда, как говорят в Польше, что русские все плохие и мы должны их убивать. Это неправда», — сказал Флачек.
По словам экс-наёмника, россияне — хорошие люди. Он уверен, что у поляков нет причин воевать против Российской Федерации.
Напомним, ранее польский наёмник, воевавший на стороне Украины, объяснил свой выбор романтическими причинами. Основным мотивом своего участия в конфликте на стороне Киева Флачек назвал любовь к украинке. Он признался, что нашёл сайт по вербовке наёмников, потому что хотел стать героем в глазах своей возлюбленной, хотя и осознаёт, что это было не самым мудрым решением. В настоящее время экс-наёмник находится на стороне России, служа в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса.