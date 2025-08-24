Польский наёмник попал в плен, перепутав российских военных с украинскими

Польский наёмник Кшиштоф Флачек рассказал о том, как участвовал в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины и попал в российский плен, заблудившись в лесу во время задания. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Российская артиллерия начала обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но я заблудился», — объяснил Флачек.

В какой-то момент поляк заметил трёх человек. Он принял их за военнослужащих ВСУ и представился украинским солдатом. Наёмника пригласили укрыться в окопе. Однако через полчаса выяснилось, что это были бойцы Вооружённых сил России, которые взяли Флачека в плен.