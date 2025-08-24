Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 03:35

Польский наёмник попал в плен, перепутав российских военных с украинскими

РИАН: Польский наёмник Флачек заблудился в лесу и попал в плен ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Польский наёмник Кшиштоф Флачек рассказал о том, как участвовал в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины и попал в российский плен, заблудившись в лесу во время задания. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Российская артиллерия начала обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но я заблудился», — объяснил Флачек.

В какой-то момент поляк заметил трёх человек. Он принял их за военнослужащих ВСУ и представился украинским солдатом. Наёмника пригласили укрыться в окопе. Однако через полчаса выяснилось, что это были бойцы Вооружённых сил России, которые взяли Флачека в плен.

Стало известно о создании в ВСУ нового подразделения из наёмников
Стало известно о создании в ВСУ нового подразделения из наёмников

Ранее польский наёмник перешёл на сторону России. Сейчас солдат служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Этот батальон сформирован из бывших военнослужащих ВСУ, которые стали участниками освободительного движения. Наёмник сейчас проходит боевую подготовку и слаживание на полигоне, а также участвует в гуманитарных миссиях: доставляет продовольствие в прифронтовые города, помогает эвакуировать мирных жителей и союзных раненых бойцов.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar