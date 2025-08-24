Польский наёмник попал в плен, перепутав российских военных с украинскими
РИАН: Польский наёмник Флачек заблудился в лесу и попал в плен ВС РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Польский наёмник Кшиштоф Флачек рассказал о том, как участвовал в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины и попал в российский плен, заблудившись в лесу во время задания. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Российская артиллерия начала обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но я заблудился», — объяснил Флачек.
В какой-то момент поляк заметил трёх человек. Он принял их за военнослужащих ВСУ и представился украинским солдатом. Наёмника пригласили укрыться в окопе. Однако через полчаса выяснилось, что это были бойцы Вооружённых сил России, которые взяли Флачека в плен.
Ранее польский наёмник перешёл на сторону России. Сейчас солдат служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Этот батальон сформирован из бывших военнослужащих ВСУ, которые стали участниками освободительного движения. Наёмник сейчас проходит боевую подготовку и слаживание на полигоне, а также участвует в гуманитарных миссиях: доставляет продовольствие в прифронтовые города, помогает эвакуировать мирных жителей и союзных раненых бойцов.