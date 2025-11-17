«IQ как у хлебушка»: Запашный назвал словом из 5 букв автора идеи отменить украинских котов за русское «мяу»

На Украине прозвучало предложение отказаться от традиционного «мяу», поскольку украинские коты якобы не мяукают, а «нявкают». Эту идею в беседе с Life.ru оценил известный дрессировщик Аскольд Запашный, посчитавший, что такая инициатива могла прозвучать в попытке подыграть текущей политической повестке.

«Понятно, что этот человек, который стал разбираться, на каком языке кошки мяукают, — дебил», — констатировал собеседник Life.ru.

По его словам, люди, которые пытаются всеми силами подыгрывать политической повестке, сходят с ума до такой степени, что начинают всерьёз обсуждать даже кошачье мяуканье. Тратить время, выясняя, насколько отличается этот звук, не нужно, считает цирковой артист.

Дрессировщик отметил, что «мяу» говорят на всех языках мира, поскольку этот звук в первую очередь произносит животное, а не человек, который просто ему подражает. Все по-своему интерпретируют «язык» кошек, однако все четвероногие мяукают одинаково. Если бы мы придумывали язык для них, они бы его просто не понимали, указал Запашный.

Поэтому в данном случае понятно, что происходит у них. Всеми силами нужно разделить народ, нужно навязать искусственный язык, и эти люди с отсутствием интеллекта (то, что называется IQ-хлебушка) на полном серьёзе просто привлекают таким образом к себе внимание, а мы потом это обсуждаем. Аскольд Запашный Дрессировщик

Ранее львовский публицист Илья Лемко возмутился мяуканьем кошек и заявил, что украинские коты говорят не «мяу», а «няв». Он добавил, что заменить одно на другое будет «тяжёлым интеллектуальным трудом». Однако над этим новатором даже в Верховной раде просто посмеялись.