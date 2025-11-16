Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 13:27

Захарова иронично ответила на скандал из-за русскоговорящих котов на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на скандал вокруг рекламного слогана с «русским мяу» для одного из львовских заведений. Свою оценку ситуации она дала в комментарии kp.ru. Захарова предложила успокоить возмущенного публициста Илько Лемко объяснением, что это «мяу» является транскрипцией английского слова «meow».

«Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное «мяо» — это транскрипция английского «meow». На последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить. А зимой его отпустит», — сказала Захарова.

Мобилизованный на Украине фермер застрелил сослуживцев из-за травли за русский язык
Мобилизованный на Украине фермер застрелил сослуживцев из-за травли за русский язык

Напомним, на страницах издания «Захид» развернулась лингвистическая дискуссия о том, как должны «разговаривать» коты на Украине. Инициатором дебатов выступил публицист Илько Лемко, который утверждает, что аутентичное украинское звукоподражание кошачьего мяуканья — это «Няв». Привычное же «Мяу» он считает чуждым влиянием.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar