Захарова иронично ответила на скандал из-за русскоговорящих котов на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на скандал вокруг рекламного слогана с «русским мяу» для одного из львовских заведений. Свою оценку ситуации она дала в комментарии kp.ru. Захарова предложила успокоить возмущенного публициста Илько Лемко объяснением, что это «мяу» является транскрипцией английского слова «meow».

«Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное «мяо» — это транскрипция английского «meow». На последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить. А зимой его отпустит», — сказала Захарова.

Напомним, на страницах издания «Захид» развернулась лингвистическая дискуссия о том, как должны «разговаривать» коты на Украине. Инициатором дебатов выступил публицист Илько Лемко, который утверждает, что аутентичное украинское звукоподражание кошачьего мяуканья — это «Няв». Привычное же «Мяу» он считает чуждым влиянием.