Великобритания «неохотно» признаёт наличие своих войск на Украине

Власти Великобритании «неохотно» признали присутствие своего военного контингента на Украине после гибели младшего капрала парашютно-десантного полка Джорджа Хули на территории Украины. Об этом пишет The Guardian.

«Великобритания неохотно признаёт присутствие своих военнослужащих на Украине, численность которых, как считается, не превышает 100 человек. Отчасти это связано с тем, что страна не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в пропагандистских целях», — говорится в статье.

Эксперты считают, что Хули наблюдал за работой украинских военных с «новым оборонительным средством». В результате происшествия остальные британские солдаты не пострадали. Премьер Великобритании Кир Стармер отметил, что погибший «с честью и достоинством служил стране по всему миру во имя свободы и демократии».

Напомним, 9 декабря стало известно о гибели одного из военнослужащих Великобритании на территории Украины. Британский солдат, находившийся вдали от линии фронта, получил ранения, которые оказались смертельными, в результате несчастного случая. Минобороны выразило глубочайшие соболезнования семье погибшего и заявило, что она уже проинформирована о случившемся.