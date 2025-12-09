Военный из Британии погиб на Украине после испытаний ВСУ «оборонительного комплекса»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus
Британское оборонное ведомство сообщило о гибели одного из своих военнослужащих на территории Украины. Согласно официальной информации, инцидент произошёл в ходе учений украинских военных, в рамках которых проводились испытания нового оборонительного комплекса.
Британский солдат, находившийся вдали от линии фронта, получил ранения, которые оказались смертельными, в результате несчастного случая. Минобороны выразило глубочайшие соболезнования семье погибшего и заявило, что она уже проинформирована о случившемся.
Подробности происшествия не уточняются.
Воздушные силы ВСУ ранее подтвердили потерю боевого самолёта Су-27 и гибель пилота в ходе выполнения задания на востоке Украины. Инцидент произошёл 8 декабря в дневное время. Погибшим является старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.
