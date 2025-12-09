Украинские наёмники разрабатывают новый план на юге Украины, согласно которому группа французских военных численностью около 20 человек намерена прибыть в Херсон, чтобы помогать ВСУ в разведке. Об этом сообщает пророссийское подполье.

«По составу неизвестно, но группа вроде как небольшая — человек 20», — сообщил представитель подполья.

Он также поделился случаем с канадским наёмником — тот купил дом в Николаеве, но местные жители выдали его координаты. В результате по дому «случайно прилетело», ранив канадца, после чего он на прошлой неделе уехал на родину. В подполье отметили, что украинские СМИ эту историю не освещали.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил продолжение наступательных действий российских войск практически на всех направлениях. Он заявил, что ВСУ вынуждены перебрасывать подразделения для контрударов, что облегчает продвижение российской армии на других участках фронта.